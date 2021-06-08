نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الإنذار المبكر”: هبوب رياح محملة بالأتربة على عدد من المناطق خلال الساعات القادمة
08/06/2021   8:21 ص

“الإنذار المبكر”: هبوب رياح محملة بالأتربة على عدد من المناطق خلال الساعات القادمة

+ = -
1028

أصدر الإنذار المبكر التابع للمركز الوطني للأرصاد عدة تنبيهات عن الحالة الجوية المتوقعة بعدد من المناطق خلال الساعة المقبلة، محذراً من رياح محملة بالأتربة يتوقع أن تهب على أجزاء من المملكة. 

وأوضح المركز أن أجزاءً من مناطق الرياض والشرقية والمدينة المنورة وعسير ونجران، ستشهد رياحاً سطحية نشطة مثيرة للغبار والأتربة، يتوقع أن تسبب تدنياً في مدى الرؤية. 

وبين أن بداية الحالة الغبارية يتوقع أن تكون ما بين الساعة الثامنة والعاشرة صباحاً، فيما يتوقع أن تنتهي خلال الفترة ما بين الساعة الخامسة عصراً والثامنة مساءً. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن أجزاءً من منطقة عسير إضافة إلى أجزاء من مناطق مكة المكرمة وجازان والباحة ستشهد سحباً رعدية ممطرة بدءاً من الواحدة ظهراً وحتى الثامنة مساءً، وقد تمتد إلى التاسعة مساءً في العاصمة المقدسة. 

“الإنذار المبكر”: هبوب رياح محملة بالأتربة على عدد من المناطق خلال الساعات القادمة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885157616.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.