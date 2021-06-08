إصابة المخرج “عمر الجاسر” بورم.. ومغردون يتفاعلون

تعرّض المخرج المسرحي عمر الجاسر للإصابة بورم في المخ، حسب ما تناقله مغردون في موقع “تويتر”، وأن حالته تتطلب إجراء عملية بمستشفى أكثر تجهيزاً.
وكان مهند نجل الجاسر قد ذكر أمس (الإثنين) أن والده يرقد في العناية المركزة منذ ثلاثة أيام دون أن يوضح أي تفاصيل أخرى، فيما قالت ابنة الجاسر فجر اليوم (الثلاثاء) إن والدها خرج من العناية المركزة وإن حالته الصحية مستقرة.
وتفاعل عدد كبير من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي مع حالة المخرج، مبدين حزنهم على حالته الصحية، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يشفيه ويمده بالصحة والعافية. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن الجاسر شغل منصب عضو مجلس إدارة جمعية المنتجين السعوديين، والناطق الرسمي لها، ورئيس لجنة المسرح والسينما، ومن الأعضاء المؤسسين في جمعية المسرحيين السعوديين، وأسس العديد من الفرق المسرحية ومنها فرقة “فنون جدة المسرحية”.