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أخبار محلية > هل يُعفى المتوفى من المستحقات الزكوية والضريبية؟.. “الزكاة والجمارك” توضح
08/06/2021   8:21 ص

هل يُعفى المتوفى من المستحقات الزكوية والضريبية؟.. “الزكاة والجمارك” توضح

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ردّت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على استفسار من أحد الأشخاص، بشأن مدى إمكانية إعفاء العميل المتوفى من المستحقات الزكوية والضريبية المطلوبة منه.  

وأوضحت الهيئة أنه لا يوجد إعفاء من المستحقات الزكوية والضريبية، مبينةً أنه في حال وفاة الشخص سيكون الوكيل الشرعي هو المسؤول عن الالتزامات وأي التزامات ستنشأ عنها للهيئة.  

يُشار إلى أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دعت المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة الاستقطاع في وقت سابق، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر مايو الماضي، وذلك في موعد أقصاه العاشر من شهر يونيو الجاري. وفق “أخبار 24”.

هل يُعفى المتوفى من المستحقات الزكوية والضريبية؟.. “الزكاة والجمارك” توضح

أخبار محلية
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