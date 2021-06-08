"تعليم جدة" تعلن شروط وآلية الاشتراك بالمسابقة الصيفية لطالبات "المتوسطة" و"الابتدائية"

كشفت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة عن شروط وآلية الاشتراك في المسابقة الصيفية للطالبات في المرحلتين المتوسطة والابتدائية (الصفوف العليا)، وذلك في مجالات القراءة والعلوم والرياضيات.
وتضمنت الشروط أن تكون المتقدمة للمسابقة ضمن الفئة العمرية المستهدفة بها، وأن تكون الطالبة المتقدمة تابعة لإحدى مدارس محافظة جدة، أو منقولة إلى إحدى مدارسها.
وأعلنت إدارة تعليم جدة أنه ستقدم جوائز عينية قيمة للفائزات في كل مرحلة، مبينة أن المسابقة قسمت إلى 3 مستويات، كل مستوى منها يضم عدداً معيناً من الفائزات.
وفق “أخبار 24”.