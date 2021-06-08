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أخبار محلية > بالفيديو.. مستشار إعلامي يوضح كيف تتعامل مع الشخصية الصعبة في العمل
08/06/2021   8:20 ص

بالفيديو.. مستشار إعلامي يوضح كيف تتعامل مع الشخصية الصعبة في العمل

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أوضح مستشار ومدرب إعلامي الطريقة الأمثل للتعامل مع الآخرين لكسب ودهم، وما هي الطريقة الأفضل للتعامل مع الشخصيات ذات الطباع الصعبة في العمل. 

وقال المستشار ماجد الغامدي إنه من الخطأ أن يتعامل الشخص مع كل الناس بنفس الطريقة، فكل شخصية لها طريقتها ومفاتيحها في التعامل، وهكذا كان النبي ﷺ يتعامل مع الآخرين. 

وأضاف الغامدي في لقائه ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن الشخصية الصعبة تشبه وضعية المدفعية التي لا يصح أن تشعل البارود بجوارها فتنفجر، ولكن لا بد من التعامل معها بشكل مختلف. 

ولفت إلى أن أفضل طريقة للتعامل مع الآخرين الذين تقابلهم بشكل يومي سواء في العمل أو حتى في المنزل، هو التعامل معه على أنه حساب بنكي بقدر ما تودع فيه بقدر ما يمكنك أن تسحب أموالاً. وفق “أخبار 24”.

وبين أن من طرق الإيداع المقصود بها للتعامل مع الآخرين، الابتسامة والكلمة الطيبة والهدية والخدمة وغيرها، وهكذا ستجد دائماً من أمامك يبادلك اللطف بلطف، مشدداً على أهمية أن يتعلم المرء مهارات الاتصال مع الآخرين وتطوير نفسه في هذه الناحية. 

 

بالفيديو.. مستشار إعلامي يوضح كيف تتعامل مع الشخصية الصعبة في العمل

أخبار محلية
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