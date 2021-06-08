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أخبار محلية > شاهد.. شؤون الحرمين توفر 10 روبوتات تطوف المسجد الحرام للتعقيم
08/06/2021   8:20 ص

شاهد.. شؤون الحرمين توفر 10 روبوتات تطوف المسجد الحرام للتعقيم

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وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 10 روبوتات تعمل بالذكاء الاصطناعي لتعقيم وتطهير المسجد الحرام وجعله بيئة آمنة ضد الفيروسات. 

وقال مدير مكافحة الأوبئة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حسن السويهري، إن الروبوتات تعمل من 5 إلى 8 ساعات بدون تدخل بشري، مبيناً أنها لا تصطدم بالمشاة أو الحواجز أو عائق أرضي يواجهها.  

وأضاف السويهري خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن الروبوت الواحد يقوم بجولة بحدود 600 م2 ويعتمد في عملية التعقيم على البخار الجاف، مشيراً إلى أن هذه الروبوتات غطت كافة جنبات المسجد الحرام. وفق “أخبار 24”.

وتابع أن الروبوت يستطيع أن يمشي مسافة 2 كم تلقائياً بعد برمجته من قبل مجموعة ماهرة من أبناء الوطن، موضحاً أن الجهاز يخضع للصيانة الدورية 4 مرات يومياً للتأكد من سلامته. 

 

شاهد.. شؤون الحرمين توفر 10 روبوتات تطوف المسجد الحرام للتعقيم

أخبار محلية
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