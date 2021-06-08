أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثقه أحد الأشخاص، ذئباً يتجول في طريق عقبة الملك خالد الرابط بين محافظتي قلوة وبني حسن في منطقة الباحة.
وقال موثق الفيديو ويدعى عبدالعزيز الزهراني، إنه شاهد الذئب قرابة الساعة السادسة فجراً وهو في طريق عقبة الملك خالد نزولاً، ووجده في منتصف الطريق ولم تكن تظهر عليه علامات الخوف من المركبات.
وأضاف الزهراني وفقاً لـ “سبق”، أنه يتردد على هذا الطريق باستمرار وسبق له مشاهدة ضبع في العقبة من قبل، لكنها المرة الأولى التي يشاهد فيها ذئباً.
من جانبه، قال المتحدث باسم جمعية الرفق بالحيوان حمزة الغامدي تعليقاً على المقطع، إن هذا السلوك ليس طبيعياً للذئاب البرية، فعادة ما تتجنب البشر وإذا صادفتهم تسرع بالهرب، مبيناً أن الذئب قد يكون مستأنساً ويتم إطعامه من قبل مربيه.
وأشار الغامدي إلى أن الذئب قد يكون هرب من مربيه أو أطلقوا سراحه ربما خوفاً من العقوبات أو لسبب آخر، مضيفاً أن ما يدعم هذا الرأي أن الذئب سمين وسلوكه متآلف مع المصور، حيث إن ذيله ممتد للأسفل ولاصق يجسمه وهذه علامة الخوف والخضوع.
وأوضح أن الذئب الذي ظهر في المقطع خلفه قصة، متمنياً من هيئة الحياة الفطرية الإمساك به والتحقيق في أمره إن كان مصاباً بمرض أو تعرض لحـادثة ما.
ودعا المواطنين لعدم التعرض لتلك الحيوانات أو قـتلها في بيئتها الطبيعية لتحقيق التوازن البيئي، مشيراً إلى أن القرود ازداد عددها بعد تراجع أعداد النمور الطبيعية.