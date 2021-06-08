الأمير خالد بن سلمان يلتقي وزير خارجية بريطانيا ويبحث معه العلاقات الثنائية

بحث نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، خلال لقائه بوزير خارجية بريطانيا، دومينيك راب، أمس (الأثنين)، العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، في إطار الشراكة الإستراتيجية، و سُبل تعزيزها خاصة في الجوانب الدفاعية.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء الجهود المبذولة من الرياض ولندن لتعزيز وحماية الأمن الإقليمي من أية مهددات، ودور ذلك في إرساء الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في اليمن على ضوء المبادرة السعودية الشاملة لإنهاء الأزمة اليمنية، وما تُشكله من أساس في تهيئة الأرضية للحلّ السياسي الدائم والشامل، وضرورة ممارسة الضغط على الحوثيين للانخراط في جهود حلّ الأزمة سلميًا.
وفق “أخبار 24”.