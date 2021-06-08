نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > مصادر: بدءاً من اليوم جدولة فئة عمرية جديدة لتلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا
08/06/2021   8:19 ص

مصادر: بدءاً من اليوم جدولة فئة عمرية جديدة لتلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا

+ = -
1314

أكدت مصادر، أن بعض مراكز تقديم لقاح فيروس كورونا؛ بدأت اليوم في إعادة جدولة الفئات العمرية المخولة للحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في المملكة.

وأفادت المصادر لـ”أخبار 24″ بأن الفئة العمرية الجديدة المستثناة لتلقي الجرعة الثانية من اللقاح هم من في عمر 58 فما فوق.

وبينت أنه بدءاً من الأسبوع القادم سيتم إعادة جدولة فئة عمرية أخرى لتلقي الجرعة الثانية من اللقاح.

وكانت وزارة الصحة قد حددت في وقت سابق الحالات المستثناة، وهي الفئة العمرية الأكبر من 60 سنة، ومرضى الغسيل الكلوي، ومرضى السرطان إضافة إلى مرضى زراعة الأعضاء، ومرضى السمنة المفرطة لكتلة الجسم أكثر من 40 .

مصادر: بدءاً من اليوم جدولة فئة عمرية جديدة لتلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885157625.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.