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اخبار رياضية > الجبلين يقرر الاستئناف ضد قرار “الانضباط” في شكوى لاعب الطائي
08/06/2021   1:33 م

الجبلين يقرر الاستئناف ضد قرار “الانضباط” في شكوى لاعب الطائي

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قرر مجلس إدارة نادي الجبلين تقديم مذكرة استئناف بشأن قرار لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة في الشكوى التي تقدم بها ضد نادي الطائي بسبب مشاركة لاعب المواليد عمران إلياس آدم.

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، مساء اليوم الإثنين، رفض شكوى كل من أندية الجبلين، عرعر، النهضة، الفيحاء، البكيرية والثقبة ضد نادي الطائي بسبب ما اعتبرته من قيام شبهة تزوير في وثائق تسجيل اللاعب عمران إلياس آدم.

وأوضحت لجنة الانضباط أنه لم يثبت قيام واقعة تغيير في البيانات الخاصة بالوثائق المقدمة للجنة من قبل الـ 6 أندية.

وأشارت إلى أن اختلاف تواريخ ميلاد اللاعب في الوثيقتين وعدم تطابقها لا يعد دليلاً قائمًا بذاته يستوجب تطبيق أحكام المادة (75) من اللائحة والمنظمة لأحكام التزوير.  وفق “أخبار 24”.

الجبلين يقرر الاستئناف ضد قرار “الانضباط” في شكوى لاعب الطائي

اخبار رياضية
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