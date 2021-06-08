محترف النصر “مشاريبوف” يسجل هدفين لأوزبكستان أمام سنغافورة

سجل محترف النصر جلال الدين ماشاريبوف، هدفين لمنتخب بلاده أوزبكستان خلال مواجهة أمام سنغافورة، في إطار منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وجاء هدفا جلال الدين ماشاريبوف خلال 34 دقيقة فقط، حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة 9 والهدف الثاني في الدقيقة 34.
ويحتل منتخب أوزبكستان المركز الثاني في المجموعة برصيد 9 نقاط خلف المنتخب السعودي صاحب الصدارة برصيد 14 نقطة.
وكشفت تقارير صحفية، أن محترف فريق النصر، اللاعب الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، تلقى عدة عروض إماراتية، من أجل التعاقد معه خلال الفترة المقبلة. وفق “أخبار 24”.
وتلقى “مشاريبوف”، وفقًا لصحيفة “SPORTS.uz” الأوزبكية، 3 عروض إماراتية لضم لاعب نادي النصر، العائد من فترة احتراف مع فريق شباب الأهلي دبي.