عرض جديد ينافس النصر على ضم فيدال

كشفت تقارير، اليوم (الإثنين) عن تلقي لاعب إنتر ميلان الإيطالي، التشيلي، أرتور فيدال عرضًا جديدًا للحصول على خدماته بخلاف رغبة نادي النصر في ضمه.
ودخل نادي كلوب أمريكا المكسيكي وفقاً لتقارير إيطالية، في مفاوضات جادة للحصول على خدمات لاعب برشلونة الإسباني السابق.
وأضافت التقارير، أن النادي المكسيكي بقيادة المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري، يحاول إقناع اللاعب بالعدول عن رغبته في استكمال مسيرته في أحد الأندية الأوروبية. وفق “أخبار 24”.
وكانت بعض التقارير قد ربطت فيدال بالانتقال لصفوف نادي النصر، وتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.