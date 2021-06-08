بالصور.. “كيا” تكشف النقاب عن “سبورتاج” الجديدة

كشفت شركة “كيا” النقاب عن تصميم الموديل الجديد من سيارتها “سبورتاج” الرياضية متعددة الأغراض ومتوسطة الحجم، مع مظهر جذاب، وإضاءة أمامية غير تقليدية.
ويعد تصميم السيارة من الداخل رائعاً، ويشبه إلى حد كبير أسلوب موديلات “كيا” الجديدة الأخرى، مثل “سورينتو” و”كارنفال”، ولكن “سبورتاج” تضم شاشة منحنية أنيقة تدمج لوحة العدادات الرقمية وشاشة تعمل باللمس للمعلومات والترفيه.
ونشرت “كيا” صورا لـ”سبورتاج” الجديدة، حيث نلاحظ فيها شاشة لمسية كبيرة متصلة تشمل داخلها نظام المعلومات الترفيهية ولوحة العدادات الرقمية في قطعة زجاج واحدة، وهو تصميم مماثل لسيارة “EV6” الكهربائية الجديدة.
ولم تعلن صانعة السيارات الكورية التفاصيل الميكانيكية لـ”سبورتاج” الجديدة، التي ستُطرح للبيع لاحقًا هذا العام.
وفق “أخبار 24”.