كوريا الجنوبية تحقق في إجبار سفيرها بالمملكة موظفة سعودية على خلع حجابها

أعلنت كوريا الجنوبية، بدء التحقيق في شكوى موظفة سعودية سابقة في سفارة كوريا الجنوبية بالمملكة، ادعت أن السفير أجبرها على خلع حجابها.
وأوضحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا الجنوبية، أنها تلقت شكوى من مواطنة كانت تعمل في السفارة الكورية بالسعودية في شهر مارس من العام الماضي، تدعي فيها أن السفير الكوري الجنوبي أجبرها على إحضار الشاي والقيام بأشياء محظورة في الثقافة الإسلامية مثل خلع الحجاب.
وأشارت اللجنة، وفقاً لوكالة الأنباء الكورية “يونهاب”، إلى أن التحقيق في الشكوى يتم عن طريق فريق تصحيح التمييز على أساس الجنس التابع لمكتب تصحيح التمييز في اللجنة الوطنية الكورية الجنوبية لحقوق الإنسان. وفق “أخبار 24”.
بدوره، قال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إنها تبلغت بشكوى الموظفة، وتعكف حاليًا على التحقق من الوقائع.