“القادسية” يقرر إقالة المدرب التونسي يوسف المناعي وجهازه المعاون

أعلن مجلس إدارة نادي القادسية، إقالة المدرب التونسي يوسف المناعي، بعد هبوط الفريق من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلى دوري الدرجة الأولى.
وعقد مجلس إدارة نادي القادسية، مساء أمس الأحد، برئاسة أحمد غدران، وبحضور أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي نايف آل صاحب اجتماعا في مقر النادي لمناقشة عدد من الملفات المهمة.
واتخذ مجلس الإدارة، عدة قرارات بناء على التوصيات المرفوعة من اللجنة الفنية لكرة القدم بالنادي، والتي عقدت اجتماعا مسبقا ناقشت خلاله وضع الفريق الأول وجميع التقارير الفنية والإدارية المرفوعة له.
وقرر المجلس، إقالة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب التونسي يوسف المناعي، وجهازه المعاون، وإعادة هيكلة إدارة كرة القدم، وذلك لما يتوافق مع خطة النادي المستقبلية. وفق “أخبار 24”.
كما قدمت إدارة القادسية شكرها للمدرب يوسف المناعي وجهازه المعاون على جهودهم المبذولة طوال الموسمين الماضيين متمنية له ولفريق عمله التوفيق.