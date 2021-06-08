“الحزم” يعين مدرب النصر السابق “كريستوفاو” لقيادة الفريق في الموسم المقبل

أعلن مجلس إدارة نادي الحزم، مساء اليوم الإثنين، التعاقد مع المدرب البرتغالي هيلدر كريستوفاو، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل (2021-2022).
ونجح فريق الحزم، في حسم التأهل إلى منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للموسم الرياضي المقبل (2021-2022)،
وتأهل فريق الحزم إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما تصدر جدول ترتيب فريق أندية الدرجة الأولى، برصيد 91 نقطة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المدرب البرتغالي “كريستوفاو” تولى فريق النصر فنيًا، بشكل مؤقت، في الفترة بين نوفمبر 2018 ويناير 2019، وقاد الفريق في 8 مباريات.
البرتغالي هيلدر كريستوفاو مدرباً للفريق الكروي الاول بنادي #الحزم للموسم 2021-2022 م.
🇵🇹 🇵🇹 🇵🇹 pic.twitter.com/k037Q65vE9
— نادي الحزم السعودي (@AL7AZEMFC) June 7, 2021