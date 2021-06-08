فهد بن نافل يوجه رسالة إلى نجم الهلال السابق بعد خضوعه لعملية جراحية

وجه رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل، رسالة إلى لاعب الفريق والمنتخب الوطني السابق، صالح النعيمة، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي خضع لها مؤخرًا.
وقال فهد بن نافل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “خالص الدعوات لأخي صالح النعيمة، أن يتم عليك الصحة والعافية.. طهور إن شاء الله والحمدلله على سلامتك”.
وكتب “النعيمة”، عبر حسابه على “تويتر”: “من لا يشكر الناس لا يشكر ﷲ، أشكر كل من تواصل معي ودعاء لي، على إثر العملية الجراحية التي أجريتها في فقرات الظهر، خرجت بالأمس من المستشفى”. وفق “أخبار 24”.
وتابع نجم نادي الهلال السابق: “أشعر ببعض الآلام وبإذن الله تزول سائلاً المولى عز وجل أن يديم علينا وعليكم الصحة والعافية وأن لايريكم مكروه”.
خالص الدعوات لأخي @S_AlNeayma أن يتم عليك الصحة والعافية.. طهور إن شاء الله والحمدلله على سلامتك💙https://t.co/XlLsT7piaz
— فهد بن سعد بن نافل (@Fahad_Alotaibi_) June 7, 2021