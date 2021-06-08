“الشورى”: منجزات “الإسكان” في 2020 فاقت المستهدفات المرسومة .. وتطوير أواسط المدن ضروري

شهدت جلسة مجلس الشورى المنعقدة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة التقرير السنوي لعام 2020 لوزارة الإسكان (سابقًا)، عددًا من التوصيات التي استعرضتها لجنة الحج والإسكان.
وأشادت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة ذكري، بجهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبالأخص في برامج تدريب وتأهيل الموظفين، مشيرة إلى أن الإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام الماضي تعتبر متقدمة ونوعية.
وأكدت أن الآلية التي تتبعها الوزارة لتخصيص الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي من الأسر الأشد احتياجًا، تُركز على تحقيق التوازن بين الاحتياج الفعلي في كل منطقة، وتوفر الممكنات اللازمة بالتنسيق مع شركائها من الجمعيات الخيرية والتنموية.
من جانبه، أكد عضو مجلس الشورى أسامة الخياري أن جهود الوزارة فاقت المستهدفات المرسومة للعام الماضي، مشددا على ضرورة توفير حلول للتمدد العمراني الكبير في الأحياء السكنية الجديدة والهجرة الجماعية من وسط المدن.
وشدد على ضرورة بحث السبل المناسبة لإحياء أواسط المدن، وذلك في ظل تكامل بنيتها التحتية، بالإضافة إلى العمل على توفير مرافق خدمية مناسبة. وفق “أخبار 24”.
فيما دعا عضو مجلس الشورى الدكتور فارس العصيمي الوزارة إلى استقطاب المزيد من الكفاءات الفنية المتخصصة من المهندسين والمختصين لمتابعة المطورين العقاريين، بما يحقق تطبيق المعايير العالمية لجودة الحياة.