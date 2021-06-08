“أرسلوا إليه صورة مثيرة” .. سجن عصابة استدرجت سعوديًا وعذبته بمياه مغلية لسرقته في دبي

أسدلت محكمة الجنايات في دبي الستار على قضية مواطن سعودي تعرض للتعذيب على يد عصابة استدرجته بصورة فتاة مثيرة على أحد تطبيقات التعارف.
وترجع تفاصيل الواقعة، وفقا لـ”الإمارات اليوم” و”جلف نيوز”، عندما ورد إلى المجني عليه رسالة بها صورة لفتاة أمريكية مثيرة، فتواصل معها ودعته لمحل إقامتها.
وعندما ذهب المواطن البالغ من العمر 37 عاما إلى المكان المُتفق عليه تفاجأ بوجود امرأة أفريقية، والتي أوهمته بأن صاحبة الصورة ستحضر حالاً، فصدّقها، ودخول لكنه فوجئ برجلين و5 نساء، واعتدوا عليه بالضرب المبرح.
وحاول المقاومة والهرب، لكنهم حاصروه، وأحضرت إحداهن ماء ساخناً، وصبّته على رجليه، ومناطق حساسة في جسده، ثم قيدوا يديه بقطعة قماش، فضلا عن تصويره عارياً.
ولم تكتفِ العصابة النيجيرية بذلك، حيث قاموا بتهديده بالقتل إذا لم يفصح عن الأرقام السرية لبطاقتيه البنكيتين، لكنه قاوم، إلا أنهم استمروا في تعذيبه بالماء الساخن، ما دفعه إلى الإفصاح عن بيانات البطاقتين.
واكتشف أفراد العصابة أن المجني عليه لم يسرد لهم الأرقام الصحيحة للبطاقتين فاستكملوا عملية تعذيبه حتى فقد الوعي، فسرقوا منه 2400 درهم، وعندما استعاد وعيه هرب من المكان، وتواصل مع رجال الشرطة، وتم نقله إلى المستشفى، بعدما أصيب بحروق من الدرجة الثانية وعاهة مستديمة أعجزته عن المشي حتى الآن.
وتمكنت قوات الأمن من القبض على 4 منهم، وحُكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات، كما شملت العقوبات ترحيلهم، وإلزامهم بغرامة مالية قدرها 2400 درهم.