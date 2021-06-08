نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بعد تعطلها بشكل مؤقت .. عودة عدد من المواقع الحكومية والإعلامية العالمية للعمل
08/06/2021   6:40 م

بعد تعطلها بشكل مؤقت .. عودة عدد من المواقع الحكومية والإعلامية العالمية للعمل

+ = -
638

عادت عدة مواقع إخبارية عالمية للعمل تدريجياً، وذلك بعدما تعطلت بشكل مؤقت اليوم (الثلاثاء) وتعذر دخول بعض المستخدمين إلى مواقعها.

وأعلنت شركة “فاستلي” لخدمات الحوسبة السحابية، أنها تمكنت من تحديد الخلل الذي تسبب في تعطل عدد من المواقع الإلكترونية حول العالم، مبينة أنه جرى تحديد المشكلة وإصلاحها.

وقالت الشركة، إن العملاء قد يواجهون عبئا زائدا في التحميل مع عودة الخدمات حول العالم.

وكان عدد كبير من المواقع الإلكترونية حول العالم، بينها وسائل إعلام كبرى، قد تعرض لعطل تقني غير معروفة أسبابه حتى الآن، من بينها الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، ومواقع شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، وصحيفتا “الجارديان” و”فاينانشيال تايمز” البريطانيتان، وموقع صحيفة “لو موند” الفرنسية و”نيويورك تايمز” الأمريكية، إضافةً إلى موقع “أمازون”. وفق “أخبار 24”.

بعد تعطلها بشكل مؤقت .. عودة عدد من المواقع الحكومية والإعلامية العالمية للعمل

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885157726.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.