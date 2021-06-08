بعد تعطلها بشكل مؤقت .. عودة عدد من المواقع الحكومية والإعلامية العالمية للعمل

عادت عدة مواقع إخبارية عالمية للعمل تدريجياً، وذلك بعدما تعطلت بشكل مؤقت اليوم (الثلاثاء) وتعذر دخول بعض المستخدمين إلى مواقعها.
وأعلنت شركة “فاستلي” لخدمات الحوسبة السحابية، أنها تمكنت من تحديد الخلل الذي تسبب في تعطل عدد من المواقع الإلكترونية حول العالم، مبينة أنه جرى تحديد المشكلة وإصلاحها.
وقالت الشركة، إن العملاء قد يواجهون عبئا زائدا في التحميل مع عودة الخدمات حول العالم.
وكان عدد كبير من المواقع الإلكترونية حول العالم، بينها وسائل إعلام كبرى، قد تعرض لعطل تقني غير معروفة أسبابه حتى الآن، من بينها الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، ومواقع شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، وصحيفتا “الجارديان” و”فاينانشيال تايمز” البريطانيتان، وموقع صحيفة “لو موند” الفرنسية و”نيويورك تايمز” الأمريكية، إضافةً إلى موقع “أمازون”. وفق “أخبار 24”.