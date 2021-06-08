المملكة تحظر استيراد لحوم الدواجن والبيض من 3 مناطق في فرنسا بسبب إنفلونزا الطيور

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم (الثلاثاء)، فرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من عدة مناطق في فرنسا.
وقالت الهيئة إن المناطق المشمولة بالحظر هي: (Landes، و Pyrenees-Atlantiques، وGers)، موضحة أن قرارها جاء بعد تسجيل حالات تفشٍّ جديدة لمرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في تلك المناطق.
ونوهت الهيئة بأن قرار الحظر المؤقت لا يطبق على لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما المعاملة حرارياً والكفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور.
كما اشترطت أن تكون اللحوم والمنتجات المستثناة مطابقة للاشتراطات والضوابط الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة، مع إرفاق شهادة صحية صادرة من الجهات المعتمدة المختصة بفرنسا تثبت خلو المنتج من الفيروس. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الهيئة فرضت في وقت سابق حظرًا مؤقتًا على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من منطقة “AINT GEOURS DE MAREMNE” الفرنسية، بسبب تفشي مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة بها.