المحكمة الجزائية تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم محمد العبد الكريم

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، اليوم (الثلاثاء)، تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى المقامة على المتهم محمد العبد الكريم، وذلك نظراً لتغيبه عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 21 / 10 / 1442هـ.
وأوضحت المحكمة أنه تم تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم محمد بن عبد العزيز بن محمد العبد الكريم سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم ( 1020269351)، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 1442/11/26هـ، وذلك بعد عدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أنها تأمل من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نص عليه نظام المرافعات الشرعية، ونظام جرائم الإرهاب وتمويله.