تمديد الإقامات وتأشيرات الزيارة والخروج والعودة للمقيمين المتواجدين في الدول التي تم تعليق القدوم منها

بدأت المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 31 / 7 / 2021م.
وأكدت الجوازات أن التمديد سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقرات إدارات الجوازات، وذلك على النحو التالي:
أولًا: تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة في الدول التي تم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 21 / 12 / 1442هـ الموافق 31 / 7 / 2021م.
ثانيًا: تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة من الدول التي تم تعليق القدوم منها، ليكون إلى تاريخ 21 / 12 / 1442هـ الموافق 31 / 7 / 2021م. وفق “أخبار 24”.
ثالثًا: يقتصر التمديد على الدول الـ20 التي تم تعليق القدوم منها، والمعلنة بتاريخ 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 2 فبراير 2021م.
ويأتي هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وفي إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها المملكة للتعامل مع تبعات جائحة كورونا، وضمن الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.