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أخبار الخرج > مجتمع الخرج > بالصور.. مجلس تنسيقي في برنامج سيدي ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي
08/06/2021   8:54 م

بالصور.. مجلس تنسيقي في برنامج سيدي ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي

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 تم بحمد لله مجلس تنسيقي في برنامج سيدي ولي العهد في العاصمة الرياض بحضور المكلف بالرؤية الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان والعضو الفعال الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي والشيخ عادل العويني والشيخ عبدالله باوزير والدكتور عبدالله بن سنكر والشيخ سليمان الشبيبي والشيخ محمد القحطاني والشيخ هادي بن زمال والشيخ حسين النسي والأستاذ عادل الوادعي والأستاذ أحمد المعلم والأستاذ مبارك باوزير والأستاذ صالح با صليب والأستاذ عبدالله بن جوفان وأعيان آخرون .

وبهذه المناسبة صرح الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان لصحيفة الخرج اليوم شاكرًا الله عزوجل على نعمه ثم مزجياً العرفان في نجاح هذا البرنامج لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي عهده الأمين رعاهما الله فالبرنامج يواصل مسيرته ولله الحمد محققًا النجاح في آلاف القضايا لوجه الله وبدون مقابل .

بالصور.. مجلس تنسيقي في برنامج سيدي ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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