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أخبار محلية > السائق هو السبب.. بيان من “الدفاع المدني” بشأن الفيديو المتداول لحريق جزئي بمركبة في محطة وقود بعنيزة
09/06/2021   12:07 ص

السائق هو السبب.. بيان من “الدفاع المدني” بشأن الفيديو المتداول لحريق جزئي بمركبة في محطة وقود بعنيزة

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كشفت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، أسباب الحريق الذي نشب في إحدى محطات الوقود بمحافظة عنيزة بمنطقة القصيم، والذي تم توثيقه في مقطع فيديو تم تداوله خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة القصيم، العميد إبراهيم أبا الخيل، أن الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي لحريق جزئي لمركبة في إحدى محطات الوقود بعنيزة، كان نتيجة إهمال قائد المركبة لتعليمات السلامة.

وأضاف أن سائق المركبة قام بالتدخين أثناء تزويدها بالوقود، ما أسفر عن نشوب حريق في محطة الوقود، مؤكدًا أنه تمت السيطرة عليه دون إصابات. وفق “أخبار 24”.

وأكد أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، مشددًا على أهمية التقيد بأنظمة وإجراءات السلامة العامة داخل محطات الوقود.

السائق هو السبب.. بيان من “الدفاع المدني” بشأن الفيديو المتداول لحريق جزئي بمركبة في محطة وقود بعنيزة

أخبار محلية
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