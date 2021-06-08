الهلال يوقع اتفاقية تعاون مع جمعية أعمال

أبرم نادي الهلال، اتفاقية تعاون مع جمعية أعمال للتنمية الأسرية؛ حيث وقع الرئيس التنفيذي للنادي، عبدالله الجربوع، مساء اليوم (الثلاثاء) الاتفاقية مع المدير التنفيذي للجمعية عبد الرزاق القشعمي في مقر النادي بالرياض.
وتتضمن الاتفاقية تعزيز التعاون في المسؤولية الاجتماعية بجانب تدشين مبادرة زعماء الميدان التي تهدف تمكين الأسر المنتجة داخل مقر النادي وفي الملاعب وأثناء مباريات وفعاليات النادي.
وتهدف المبادرة أيضًا صنع فرص حقيقية من خلال منتجات وطنية تقدمها الأسر المنتجة، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل 500 مستفيد ومستفيدة منها 50 أسرة منتجة في العديد من المجالات الغذائية والحرفية.
وفق “أخبار 24”.