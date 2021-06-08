“البدر” يوجه نصيحة إلى إدارة الهلال قبل انطلاق الموسم الجديد

وجه الإعلامي الرياضي، خالد البدر، نصيحة إلى مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد (2021-2022).
وقال “البدر” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الثلاثاء: “اقترح على إدارة الهلال أن يكون المعسكر الاستعدادي للموسم الجديد داخلي”.
وأوضح “البدر”: “تحديداً محافظة الطائف أو جنوب المملكة.. عطفاً على جدولة السنوات الماضية فإن لقاءات بطل الدوري ستكون ضد الطائي الفيحاء، الحزم، أبها، ضمك”. وفق “أخبار 24”.
اقترح على إدارة #الهلال أن يكون المعسكر الاستعدادي للموسم الجديد “داخلي” .. تحديداً محافظة الطائف أو جنوب المملكة .. عطفاً على جدولة السنوات الماضية فإن لقاءات بطل الدوري ستكون ضد “الطائي الفيحاء، الحزم، أبها، ضمك”.
— خالد البدر (@KhaleadBader) June 8, 2021