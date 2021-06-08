انطلاق مناورات تمرين "مخالب الصقر 4" بين القوات البرية السعودية والأمريكية

شهدت المنطقة الشمالية الغربية بالمملكة، اليوم (الثلاثاء)، انطلاق مناورات التمرين المشترك “مخالب الصقر 4” بين القوات البرية الملكية السعودية ونظيرتها من القوات الأمريكية.
ويهدف التمرين إلى توثيق العلاقات العسكرية المتبادلة بين البلدين، وتوحيد المفاهيم العسكرية من خلال العمل المشترك بين قوات الجانبين، وتبادل المعلومات والخبرات العسكرية.
كما يهدف إلى تحسين التوافق بين المعدات والعقائد العسكرية؛ لرفع مستوى الجاهزية والقدرة على العمل مع القوات الصديقة، والاستعداد لمواجهة أي تهديدات خارجية.
وفق “أخبار 24”.