وفاة المستشار الخاص في إمارة الرياض سحمي بن شويمي

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توفي، اليوم (الثلاثاء)، المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب أمير منطقة الرياض، سحمي بن شويمي بن فويز، بعد معاناة مع المرض.
وذكر مغردون أن صلاة الجنازة ستقام غدًا عقب صلاة العصر، وسيوارى جثمانه الثرى في مقبرة الناصفة.
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الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج