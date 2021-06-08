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أخبار محلية > وفاة المستشار الخاص في إمارة الرياض سحمي بن شويمي
09/06/2021   12:09 ص

وفاة المستشار الخاص في إمارة الرياض سحمي بن شويمي

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توفي، اليوم (الثلاثاء)، المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب أمير منطقة الرياض، سحمي بن شويمي بن فويز، بعد معاناة مع المرض.

وذكر مغردون أن صلاة الجنازة ستقام غدًا عقب صلاة العصر، وسيوارى جثمانه الثرى في مقبرة الناصفة.

وفاة المستشار الخاص في إمارة الرياض سحمي بن شويمي

أخبار محلية
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