بالفيديو.. استشاري يُعلق على ارتفاع الحالات الحرجة المصابة بـ”كورونا”.. ويؤكد: المناعة المجتمعية هي الحل

علّق استشاري الأمراض المعدية الدكتور طارق الأزرقي، على استمرار ارتفاع الحالات الحرجة المصابة بكورونا، واستمرار منحنى تذبذب الحالات المصابة أيضاً.
وقال الأزرقي خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن الحالات الحرجة في المملكة ما زالت في معدل تستطيع المستشفيات احتوائه، مبيناً أن الحل الوحيد للقضاء على فيروس كورونا هو تطعيم 70 % من أفراد المجتمع باللقاح المضاد للفيروس، إضافة إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية.
وأضاف أنه يمكن الوصول للمناعة المجتمعية في الوقت الذي حددته وزارة الصحة إذا تم تكثيف العمل خلال أيام الأسبوع، مشيراً إلى أن الجهات المختصة وفرت أكثر من 600 مركز لأخذ اللقاح. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن تطعيم 190 إلى 200 ألف حالة يومياً سيعمل على توفير المناعة المجتمعية المطلوبة، مبيناً أن الدول الأجنبية تقوم بتطعيم الملايين يومياً وذلك لارتفاع عدد سكانها.
فيديو | استشاري أمراض معدية لـ #الإخبارية: لن توقف جائحة #كورونا إلا المناعة المجتمعية#عين_الخامسة pic.twitter.com/AJC3dH0aAU
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) June 8, 2021