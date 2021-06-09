استشاري عيون: عمليات الليزر لا تصلح لكل الأشخاص.. وهذه أضرار العدسات اللاصقة

أكد استشاري مختص في العيون، أن عمليات تصحيح النظر بواسطة الليزر لا تصلح لجميع الأشخاص، مبيناً أن العدسات اللاصقة تعدّ بديلاً جيداً للنظارات لكن في نفس الوقت لها أضرار على العين.
وقال الدكتور معن الخراشي إن عملية الليزر تقوم على تغيير شكل قرنية العين، من خلال إحداث ثقب فيها لتصحيح العيوب الانكسارية، ما يعني أنه لا بد أن يكون للقرنية سمك معين لتكون هناك إمكانية لإجراء تلك العملية.
وأوضح الخراشي في لقائه ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن العدسات اللاصقة بديل جيد للنظارة وهي تصلّح نفس العيوب التي تصلحها النظارات، لكن مشاكلها خطيرة جدًا خاصة إن كان الشخص لا يعتني بها.
وأضاف أنه يمكن استخدام العدسات في مناسبات معينة ولمدة يوم واحد، مع الانتباه إلى عدم النوم بها أو الاستحمام وهي موجودة على العين، أما استخدامها بشكل يومي قد يحدث أضرارًا أكبر من إمكانية معالجتها بعمليات تصحيح النظر. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه لا يوجد بديل للنظارات بالنسبة للأطفال، والقطرات العلاجية التي ظهرت حديثًا لا تعالج قصر النظر ولكن تقلل ازدياده مع الوقت، ناصحًا جميع الأسر بإجراء فحص عين للأطفال بدءًا من سن الثالثة لمعرفة العيوب مبكرًا ومحاولة تداركها.
فيديو | استشاري العيون د. معن الخراشي: عمليات الليزر لا تصلح لكل الأشخاص.. والعدسات غير مناسبة للاستخدام اليومي نظرا للمشاكل المصاحبة لها #الراصد pic.twitter.com/FuPKqiPnAn
— الراصد (@alraasd) June 8, 2021