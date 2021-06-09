بالفيديو.. مسؤول بـ “الصحة” يروي ملابسات إغلاق مختبر يجري فحوصات كورونا للمسافرين بالرياض

روى مدير عام الالتزام في وزارة الصحة عبدالمحسن العتيبي، ملابسات وتفاصيل إغلاق أحد المختبرات المتخصصة بإجراء فحوصات كورونا للمسافرين بالرياض، بعد رصد عدة مخالفات.
وقال العتيبي إن المختبر ارتكب مخالفات جسيمة من عدة جوانب؛ حيث وُجد قصور في تطبيق الفرز البصري وإهمال عدد من الإجراءات الاحترازية، بخلاف العينات العشوائية المضبوطة.
وأضاف في لقائه ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن نقل العينات له بروتوكول صحي واضح، كأن يكون النقل في درجات حرارة معينة وخلال فترة معينة، ومن خلال ناقل متخصص.
وأوضح أن الأمر بدأ برصد نقل العينات من أحد المختبرات خارج منطقة الرياض عبر سائقين عاديين، وتم تحريز تلك العينات وتتبع مسارها الافتراضي وصولاً إلى المختبر الخاص بالرياض، وتم التحفظ عليها.
وأشار إلى أن وزارة الصحة انتظرت لترى الإجراء الذي سيتخذه المختبر، وهل سيدون في المنصة الوطنية أن العينات لم تصل إليه، لكنه بدلاً من ذلك أظهر نتائج تلك العينات وكأنها وصلته.
وبيّن أن هذا الخطأ تتحمله كذلك المستشفيات والمراكز الصحية التي أرسلت الفحوصات للمختبر، وجرى إحالتها كذلك للجان المخالفات وستصدر بحقهم عقوبات.
وأكد في مداخلة لقناة “العربية”، أنه لم يثبت لدى وزارة الصحة أن أحدًا من الأشخاص استفاد من تلك النتائج غير الصحيحة التي خرجت من المختبر، والتي قد تؤثر على سلامة المجتمع.
وتطرق للحديث عن أسعار فحوصات كورونا، مشيرًا إلى أن أسعار الفحوصات مفتوحة للعرض والطلب ولكن هناك قائمة لإحداث عملية توازن في الأسعار. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى وجود موقع خاص بجمعية حماية المستهلك يقارن بين أسعار فحوصات المختبرات المختلفة، ما ساهم في خفض الأسعار من ألف ريال إلى أقل من 300 ريال.
عبدالمحسن العتيبي -مدير عام الالتزام بوزارة الصحة- يكشف ملابسات إغلاق مختبر يتلاعب بفحوصات كورونا@riyadhhealth#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/tNZItps7L7
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 8, 2021
#نشرة_الرابعة | مدير عام الالتزام بوزارة الصحة السعودية عبدالمحسن العتيبي: لم يستفد أحد من النتائج الصادرة من المختبر المخالف لنتائج فحوصات كورونا pic.twitter.com/4gcM27FuMG
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 8, 2021