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أخبار محلية > قانوني: قضايا حقوق الموظفين لا تحتاج لمحامٍ.. وبتوفير هذه الأدوات سينجح السعودي في القطاع الخاص
09/06/2021   8:25 ص

قانوني: قضايا حقوق الموظفين لا تحتاج لمحامٍ.. وبتوفير هذه الأدوات سينجح السعودي في القطاع الخاص

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أكد مستشار قانوني أن القضايا العمالية التي تخص حقوق الموظفين لا تحتاج لتوكيل محام، مبيناً أن الموظفين والموظفات السعوديات لديهم كل الإمكانيات للنجاح في القطاع الخاص لو توفرت لهم البيئة المناسبة.

وقال المستشار أحمد المحيميد، إن الموظف يمكنه اللجوء لديوان المظالم أو المحكمة الإدارية لو سقط حق من حقوقه، وإن كان على نظام العقود فعليه مراجعة مكتب العمل والمحكمة العمالية.

وأضاف أن القضايا العمالية والإدارية التي تخص حقوق الموظف لا تحتاج لتوكيل محام، ويمكن للموظف المطالبة بحقوقه بنفسه ويستطيع كذلك أن يستشير، مشيراً إلى أن وزارة العدل وضعت تقنية إلكترونية تقود الموظف لمعرفة حقوقه.

وبين أن الشباب والشابات السعوديين إذا اعتمد عليهم وتم إعطاؤهم الصلاحيات وضمنوا حقوقهم بموجب اللوائح، سيعطون إنتاجية في العمل تفوق أعلى المستويات الدراسية الموجودة حديثاً، وقد تجد منهم من يعمل عدد ساعات إضافية كذلك. وفق “أخبار 24”.

وأوضح أن الموظف عليه الاعتماد على نفسه وتطوير مهاراته، وإدراك أن العمل يتطلب أخلاقيات وعلماً ومعرفة وتدريب وهذه أمور ستوفرها الجهات الموظِفة، وإذا لم توفرها فإن الفشل لو حدث يكون من الجهة وليس من الموظف السعودي.

قانوني: قضايا حقوق الموظفين لا تحتاج لمحامٍ.. وبتوفير هذه الأدوات سينجح السعودي في القطاع الخاص

أخبار محلية
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