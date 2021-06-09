أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الأربعاء)، تنبيهات بهطول أمطار رعدية وسحب رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية، بعدد من المناطق، ورياح نشطة وأتربة مثارة في أخرى.
وأوضح المركز، أن أجزاء من مناطق، الباحة، وعسير، ومكة، وجازان، ستشهد هطول أمطار رعدية، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، وتستمر تلك الحالة من الساعة الـ12 ظهراً وحتى الـ8 مساء.
وأشار إلى أن أجزاء من مناطق، الرياض وتشمل (الدوادمي وعفيف)، والشرقية، والمدينة المنورة، ونجران، ستشهد رياحا نشطة وأتربة مثارة يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية، كما يرافقها ارتفاع أمواج البحر في ينبع بالمدينة، والجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف ورأس تنورة بالشرقية، وتستمر الحالة من الـ9 صباحًا وحتى الـ7 مساء.
وفق “أخبار 24”.