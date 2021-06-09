يتوقع نفاده من الأرض خلال 60 عاماً .. "كاوست" تطور نظاماً لاستخراج "الليثيوم" من مياه البحر

تعكف جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، على تطوير نظام لاستخراج “الليثيوم” عالي النقاء من مياه البحر الأحمر، مؤكدة أن المحيطات تحتوي على كميات من “الليثيوم” أكثر بحوالي 5 آلاف مرة من اليابسة.
وتوقعت “كاوست” نفاد المخزونات الأرضية من “الليثيوم” بحلول عام 2080 نتيجة زيادة الطلب عليه، حيث يعتبر عنصرا حيويا في تصنيع البطاريات.
وأوضحت أن عملية استخراج “الليثيوم” تتم من خلال خلية كهروكيميائية تقوم بفصل أيونات “الليثيوم” من مياه البحر، حيث تقدر تكلفة إنتاج الكيلو جرام منه بنحو 5 دولارات، مضيفة أن مياه البحر المتبقية من العملية يسهل تحليتها للاستفادة منها.
وفق “أخبار 24”.