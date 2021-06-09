استذكرت جامعة الملك سعود، اليوم (الأربعاء)، ما قاله ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، عندما ألقى كلمة طلاب الجامعة احتفالاً بتخرجه ضمن الدفعة الـ46 عام 1428هـ.
ولفتت الجامعة إلى أن ولي العهد قال حينها: “عقولنا ستنير الطريق، وعزيمتنا ستحقق المستحيل، وإرادتنا ستأتي بما هو جميل، فنحن نصف الحاضر وكل المستقبل”.
ويأتي استذكار الجامعة لهذا الحدث، بالتزامن مع الاحتفال الذي ستقيمه مساء اليوم بمناسبة تخرج الدفعتين (59 و60)، تحت رعاية أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.
وتضمنت كلمة الأمير محمد بن سلمان في حفل تخرج الطلاب عام 1428هـ توجيه الشكر، باسم زملائه في الجامعة من طلاب الدراسات العليا والبكالوريوس للملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي كان حينها أميرًا للرياض، على رعايته حفل تخرجهم ومشاركتهم الفرحة في هذه المناسبة.
وأكد أن رعاية الملك سلمان لهذا الحفل تجسيد لما تنعم به المملكة من تلاحم القيادة والشعب، وتعبير عما تتمتع به من الأمن والأمان والرخاء والإخاء بفضل الله عز وجل، ثم بفضل الرعاية والدعم المتواصل من القيادة الرشيدة.
وأوضح سموه أن هذا الاحتفال تتويج لسنوات من الجد والكفاح والبذل والعطاء في طلب العلم الذي تبنى به الأمم وتزدهر به المجتمعات. وفق “أخبار 24”.
وتابع: “إن هؤلاء الخريجين هم ثروة حقيقية للوطن تحافظ على مكتسباته وترعى مصالحه وقد سلكوا بعون الله تعالى طريق الخير والعطاء والبذل والنماء فهم سند الوطن وحماته في زمن كثرت فيه المتغيرات”.
وأضاف: “نعاهد الله ثم نعاهدكم على خدمة ديننا وازدهار ورفعة وطننا والولاء والطاعة لمليكنا وولي أمرنا في كل مكان وزمان وتحت أي ظرف كان، عقولنا ستنير الطريق وعزيمتنا ستحقق المستحيل وإرادتنا ستأتي بما هو جميل فنحن نصف الحاضر وكل المستقبل”.
وأعرب الأمير محمد بن سلمان، في ختام كلمته، عن شكره لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لتهيئة البيئة الخصبة للعلم والتحصيل.