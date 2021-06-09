تعرّف على خدمة ربط سجلات الأبناء بسجل والدتهم عبر “أبشر”

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم (الأربعاء)، أن خدمة طلب ربط السجلات المدنية للأبناء بالأم هي خدمة إلكترونية تمكّن المستفيد من طلب ربط سجله المدني بسجل والديه عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر أفراد”.
وأشارت إلى أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عن طريق تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر أفراد، ثم تقديم طلب إلكتروني عبر مركز الرسائل والطلبات.
وأضافت أن الخدمة تتطلب نسخة من شهادة الميلاد “إن وُجدت”، ونسخة من سجل الأسرة، وكذلك نسخة من صك حصر الورثة “إن وُجد”، مبينة أن المستفيدين من الخدمة هم المواطنون والمواطنات.
وفق “أخبار 24”.