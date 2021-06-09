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أخبار محلية > بالفيديو.. جد الشهيد المغدور “هادي القحطاني”: سعداء بتنفيذ حكم القتل حداً بالداعشي .. ونشكر القيادة
09/06/2021   7:17 م

بالفيديو.. جد الشهيد المغدور “هادي القحطاني”: سعداء بتنفيذ حكم القتل حداً بالداعشي .. ونشكر القيادة

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أعرب جد الشهيد المغدور هادي القحطاني، عن سعادته وارتياحه لتنفيذ حكم القتل حدًا بحق الجاني الداعشي الذي قتـل حفيده.

ووجه علي القحطاني شكره لولاة الأمر والقيادة على تنفيذ الحكم بحق هذا المجرم الذي قتـل حفيده وهو يؤدي صلاة الفجر، واختص بالشكر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وأمير منطقة مكة خالد الفيصل، وجميع المسؤولين في الدولة، داعيا الله أن يحفظ البلاد ويؤمن حدودها.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت اليوم (الأربعاء)، تنفيذ حُكم القتل حداً بأحد الجناة، يدعى وليد سامي الزهيري “مصري الجنسية”، بتهمة قتـل الجندي أول في الدوريات الأمنية في محافظة جدة هادي بن مسفر القحطاني، وهو يؤدي صلاة الفجر بمصلى في محافظة جدة. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. جد الشهيد المغدور “هادي القحطاني”: سعداء بتنفيذ حكم القتل حداً بالداعشي .. ونشكر القيادة

أخبار محلية
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