“الرويلي” مديرًا لصحة القريات .. و”العازمي” مديرةً لمستشفى القريات العام

أصدر وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، قرارا بتكليف فارس مخيلف الرويلي مديرًا للشؤون الصحية بمحافظة القريات، بالإضافةً إلى عمله مديراً عامًا لصحة الجوف.
بدوره أصدر مدير عام الشؤون الصحية بالقريات المكلف، فارس الرويلي، اليوم (الأربعاء)، قراراً بتكليف الأخصائية نجاح العازمي بإدارة مستشفى القريات العام، إضافةً لعملها مساعدة مدير الشؤون الصحية للخدمات العلاجية بصحة القريات، لمدة ثلاثة أشهر.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الصحة أصدر قرارا في وقتٍ سابق بإعفاء مدير الشؤون الصحية بمحافظة القريات، ومـدير مستشفى القـريات العـام من منصِبَيهما، وذلك نظرا لما تمَّت ملاحظتـه من قصور في سير العمـل وضعف الأداء الإداري في محافظـة القـريـات، إضافة إلى رصد العـديد من الشكاوى في تقـديم الخدمـات الصحية والعلاجية للمستفيدين. وفق “أخبار 24”.