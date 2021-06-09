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أخبار محلية > هل رواتب ومراتب الموظفين ستتغير في نظام التحول والتخصيص؟ .. وكيل “الموارد البشرية” يجيب
09/06/2021   11:00 م

هل رواتب ومراتب الموظفين ستتغير في نظام التحول والتخصيص؟ .. وكيل “الموارد البشرية” يجيب

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أكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للأنظمة واللوائح، عادل اليوسف، أن مراتب الموظفين الحكوميين لن تختلف بعد الخصخصة والتحول.

وأوضح، في حديثه لقناة العربية اليوم (الأربعاء)، أنه ستكون هناك ضوابط ومعايير يتم الاتفاق عليها بالتعاون مع الوزارة حول آلية تقييم الموظفين بعد التحول أو التخصيص.

وأضاف أن الموظف الذي يجتاز المعايير ويكون مناسبا للجهاز الجديد وخدمته أكثر من 25 سنة، سيُمنح خيار التقاعد المبكر ويبدأ عقدا جديدا، أو يضم خدماته للاستفادة منها عند الإحالة للتقاعد بالسن النظامية.

وبيّن أن راتب الموظف سيكون ثابتاً لمدة عامين بعد انتقاله إلى جهة العمل الجديدة، ومن ثم يمكن تخفيضه أو زيادته حسب تقييم عمله. وفق “أخبار 24”.

وكشف أن من حق رب العمل إنهاء خدمة الموظف بعد العامين إذا رأى عدم جدوى استمراره، مع إتاحة الفرصة له للتظلم ضد القرار أمام الجهات المختصة.

هل رواتب ومراتب الموظفين ستتغير في نظام التحول والتخصيص؟ .. وكيل “الموارد البشرية” يجيب

أخبار محلية
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