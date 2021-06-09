الأهلي يدخل سباق التعاقد مع سعود عبدالحميد

كشفت مصادر، عن رغبة إدارة النادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، في التعاقد مع لاعب نادي الاتحاد سعود عبدالحميد.
وبدأت إدارة الأهلي وفقاً لـ”الوطن” في التحرك نحو الحصول على توقيع اللاعب، واستغلال تعثر مفاوضات تجديد عقده مع نادي الاتحاد.
وأضافت المصادر أن فرص الأهلي كبيرة في التعاقد مع اللاعب، في ظل رغبة ظهير الاتحاد في البقاء داخل مدينة جدة، حيث يدخل الفترة الحرة من عقده الاحترافي مطلع أغسطس المقبل.
يذكر أن بعض التقارير قد كشفت عن امتلاك سعود عبدالحميد عرضاً من ناد عاصمي، يصل إلى 7 ملايين ريال في الموسم الواحد.