قراراته بعيدة عن ميوله.. “الدويش” يُشيد برجاءالله السلمي

أشاد الإعلامي الرياضي، محمد الدويش، بتولي وكيل وزارة الرياضة لشؤون الإعلام والعلاقات العامة، رجاءالله السلمي، منصب مساعد وزير الرياضة.
وقال “الدويش” عبر حسابه على موقع التواصل “تويتر”: “ميوله شأن شخصي شأن الآخرين: ليس له قرار طيلة عمله الرسمي بناه على ميوله”.
وتابع الإعلامي الرياضي، حديثه عن السلمي: “ليس له مداخلة أو تغريدة طيلة عمله المهني فيها مساس بميول معينة.. بارك الله له وبه”. وفق “أخبار 24”.
وكان وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أصدر اليوم الأربعاء، قرارًا يقضي بتكليف السلمي مساعدًا لوزير الرياضة رسميًا.
ميوله شأن شخصي
شأن الآخرين :
ليس له قرار طيلة عمله الرسمي بناه على ميوله
ليس له مداخلة أو تغريدة طيلة عمله المهني فيها مساس بميول معينة ..
بارك الله له وبه . https://t.co/xQJF8nd2Fp
— محمد الدويّش (@Aldowayesh) June 9, 2021