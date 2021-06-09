ينوي المقعد الرابع في آسيا.. “الثقيل” يعلق على صفقات النصر الأخيرة

علق الإعلامي الرياضي، سطام الثقيل، على الصفقات التي أبرمها مجلس إدارة نادي النصر خلال الفترة الماضية، قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد (2021-202).
وقال “الثقيل” عبر حسابه على موقع “تويتر”: “تحركات النصر القوية والانفاق المهول دليل على أن الفريق ناوي المقعد الرابع (الملحق) في آسيا.. أتوقع يجيبه يعني يجيبه”.
وبدأت إدارة النصر تحركاتها لتعزيز صفوف الفريق للموسم المقبل، بحسم صفقة مهاجم بشكتاش التركي، اللاعب الكاميروني فينسنت أبو بكر. وفق “أخبار 24”.
كما ضم النصر اللاعب البرازيلي تاليسكا من صفوف غوانغزهو إيفرغراند الصيني، مع إعادة الدولي الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف الذي تعاقدت معه بعقد يمتد لموسمين ونصف الموسم.
تحركات النصر القوية والانفاق المهول دليل على أن الفريق ناوي المقعد الرابع (الملحق) في آسيا
اتوقع يجيبه يعني يجيبه 💙💛
— سطام الثقيل (@sattamalthqil) June 9, 2021