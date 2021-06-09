بالأرقام .. ماذا قدم فينسنت أبو بكر مع بشكتاش قبل انتقاله للنصر؟

أعلن نادي النصر، مساء يوم أمس (الثلاثاء)، التعاقد رسمياً مع المهاجم الكاميروني،فينسنت أبو بكر في صفقة انتقال حر لمدة 3 سنوات، بداية من الموسم المقبل عقب انتهاء مسيرته مع نادي بشكتاش التركي.
ولعب فينسنت ضمن صفوف بشكتاش وفقاً لـ”ترانسفير ماركت” في 67 مباراة بجميع المسابقات، وساهم في 44 هدفًا، حيث سجل 35 وصنع 9 أهداف وتوج بـ3 ألقاب على مدار 5 مواسم.
وعلى الصعيد الدولي، شارك فينسنت مع المنتخب الكاميروني خلال 63 مباراة، وساهم في 25 هدفًا، حيث سجل 20 وصنع 5، أبرزها هدف الفوز بلقب كأس أمم أفريقيا 2017 في شباك المنتخب المصري. وفق “أخبار 24”.