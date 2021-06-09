أنهيتها برأس مرفوعة .. “مايكون” يودع جماهير النصر برسالة مؤثرة

وجه محترف فريق النصر، اللاعب البرازيلي مايكون، رسالة وداع إلى جماهير الفريق، وذلك بعد إعلان النادي إنهاء علاقته معه، بعد انتهاء منافسات موسم (2020-2021).
وقال “مايكون” عبر حسابه على موقع الصور “إنستقرام”: “سنتان ونصف في تجربة مدهشة مع نادي النصر، وهي تجربة ستظل إلى الأبد في ذاكرتي وفي قلبي! سنوات من العمل الجاد والتعلم والنضال والألقاب والأفراح”.
وأوضح: “كان لي شرف العمل في بلد معجب به ومعجب بشعبه الرائع.. أريد أن أشكر الله على هذه الفرصة وأيضًا الشكر لجميع مشجعي النصر، الذين رحبوا بي دائمًا بعاطفة كبيرة”.
وتابع: “أشكر رئاسة النادي ومجلس الإدارة والمدربين وأخصائيي العلاج الطبيعي وخبراء التغذية، على أي حال، كل من عمل بطريقة ما معي خلال هذه الفترة شكرا جزيلا لك!”. وفق “أخبار 24”.
واختتم المدافع البرازيلي: “مرحله أخرى تنتهي في حياتي، أنهيتها برأس مرفوعة وشعور بالإنجاز!.. أنا جاهز للمرحلة التالية التي ستبدأ بتوجيه الله وتحكمه.. شكرا جزيلا”.