هل يحتاج جسدك للماء؟ هذه الأعراض تخبرك

أعراض عديدة قد تعتقد أنها مؤشرات على إصابتك بمرض ما، أو تغير في حالتك المزاجية، فتلقي اللوم على الأسرة والعمل أو حتى الأصدقاء، لكنك إن دققت فستصل للسبب الحقيقي وراء بعض أنواع الصداع وضعف التركيز والتقلبات المزاجية وغيرها، إنه حاجة جسدك للماء.
إن كان جسدك في حاجة ماسة للماء، فإننا سنستعرض معًا هذه العلامات التي تخبرك بالأمر..
الصداع
من أبرز الأعراض المصاحبة لنقص الماء في الجسم الصداع، لما يسببه الجفاف المزمن من حرمان الدماغ من الأكسجين بسبب نقص كمية الدم التي تصل إليه، وهو ما قد يؤدي لمشكلات وصعوبات في الذاكرة والتركيز، إضافة لأعراض الغثيان والدوار.
حالة مزاجية سيئة
يؤدي نقص الماء في الجسم إلى التأثير على النواقل العصبية، والقدرة على التفكير السليم، لذلك إن ساءت حالتك المزاجية بلا سبب واضح فعليك بتناول كوب من الماء.
الفم ورائحته
إن كنت تعاني من رائحة للنفس، أو تشعر بجفاف مستمر في الحلق، فهذا قد يكون مؤشرا لحاجتك الماسة إلى الماء، لما له من أهمية لإنتاج الإفرازات اللعابية، والحفاظ على رطوبة الحلق وحمايته من الجفاف.
الكسل والخمول
يؤدي نقص الماء في الجسم إلى عدم إيصال الأكسجين بكفاءة إلى أجزاء الجسم، ما يؤدي إلى حالة من التعب والخمول والرغبة في النعاس الدائم.
الوزن والكوليسترول
يسبب نقص الماء إنتاج المزيد من الكوليسترول، للحفاظ على رطوبة الجسم، وهو أمر غير صحي، كما يتسبب في صعوبة فقدان الوزن الزائد، حتى مع الرياضة، بسبب أن الجسم لا يستطيع تفتيت الدهون بكفاءة كالمعتاد.
كما أن نقص الماء يؤدي إلى شعور وهمي بالجوع المستمر، وهو ما قد يؤدي إلى تناول وجبات قبل النوم، ما يؤثر على جودة النوم والوزن.
جفاف العيون
قد يشير تعرضك لألم في عينيك وجفافهما إلى نقص الماء في جسدك، ولذلك إن كان نظرك سليمًا، ولا تعاني من أمراض لها علاقة بالإبصار، فعليك الالتزام بشرب الماء.
آلام المفاصل
يؤثر الماء أيضا على تكوين الغضاريف، لذلك فالحفاظ على العظام يبدأ من شرب الماء، فإنك بهذا تساعد مفاصلك على امتصاص الصدمات، وتخفيف الشعور بألم المفاصل.
المناعة
يساعد شرب الماء على التخلص من السموم، وفي حالة نقصه بالجسم يؤدي ذلك إلى مشكلات صحية عديدة، وهو ما يجعلك تشعر بالمرض لفترة أطول.
اضطرابات الجهاز الهضمي
مع الوقت، وحين لا يحصل الجسم على كفايته من الماء، فإن الطبقة المخاطية للمعدة تصبح أقل سمكًا، ما يؤدي إلى حرقة المعدة وصعوبة الهضم والإمساك.
وتشير الدراسات إلى أن الإنسان الطبيعي الخالي من الأمراض يحتاج للتوجه للحمام من 4-7 مرات يوميًا لتفريغ المثانة، فإذا كانت زيارتك قليلة للمرحاض، أو لون البول ليس طبيعيا (أفتح من المعتاد- داكن أكثر من المعتاد) فعليك التزام شرب الماء.
جفاف الجلد
الجلد هو مرآة صحة الجسد، ويحتاج لنسبة من الماء لإبقائه صحيًا، وتُعد البشرة الجافة من أعراض نقص الماء في الجسم، إضافة إلى أعراض نقص العرق، وحب الشباب، وظهور التجاعيد في سن مبكرة.
وفق “أخبار 24”.