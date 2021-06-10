وزير التعليم: تطبيق السنة المشتركة للصف الأول الثانوي العام المقبل .. وإتاحة المسارات الخمسة في 1444هـ

قال وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، إن السنة المشتركة لطلبة الصف الأول الثانوي سيتم تطبيقها في العام الدراسي المقبل، بينما ستُتاح المسارات الخمسة في عام 1444هـ.
وأوضح “آل الشيخ”، خلال لقائه أمس (الأربعاء) كتّاب الرأي والإعلاميين بمركز تطوير المناهج التابع للوزارة، أن المسارات الخمسة التي ستتم إتاحتها هي المسار العام، وعلوم الحاسب والهندسة، والصحة والحياة، والمسار الشرعي، وإدارة الأعمال.
وأكد أن العام الدراسي المقبل سيشهد أيضًا تطبيق حلول التعليم المدمج لتعزيز المهارات، مثل المهارات الحياتية، ومهارات الكتابة والقراءة، ومهارات سوق العمل.
وأضاف أنه سيتم التوسع في التعلم الإلكتروني، فضلا عن إدراج مناهج جديدة، ومسارات ثانوية، وفصول ثلاثة، ونماذج تشغيلية للعودة الحضورية للمدارس رغم جائحة كورونا، بجانب زيادة نسبة إسناد المعلمات في فصول الطفولة المبكرة إلى 50%. وفق “أخبار 24”.
ونوَّه بأن تطوير المناهج والخطط الدراسية سيؤدي إلى تحسين نتائج المملكة في الاختبارات الدولية، وسدّ الفجوة بين سنوات السلم التعليمي وسنوات الدراسة الفعلية، بالإضافة إلى المقاربة مع الدول المتقدمة تعليمياً وبين النظام التعليمي في المملكة.