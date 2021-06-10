مع زيادة الاستهلاك في الصيف.. “الكهرباء”: الفاتورة الثابتة هي ‏أفضل الحلول

أكدت الشركة السعودية للكهرباء، أن نظام “الفاتورة الثابتة” هو الأنسب للمستهلكين، وخاصة مع ارتفاع الاستهلاك خلال فصل الصيف، لافتة إلى أنه مُتاح لجميع المشتركين في القطاعات (السكني، والتجاري، والزراعي والصناعي)، باستثناء المشتركين الحكوميين.
وأوضحت الشركة أن هذه الخدمة تتيح للمشترك تخصيص مبلغ ثابت للفاتورة الشهرية، بناء على متوسط الاستهلاك الفعلي لـ12 شهراً الماضية، وتهدف إلى تسهيل الدفع على المشترك وتنظيم استهلاكه، من خلال تسديد قيمة تقديرية ثابتة شهرياً.
وأبانت أن من مزاياها أيضًا، عدم فصل التيار عن المشترك، حتى لو زادت قيمة استهلاكه الفعلي عن قيمة المتوسط في الفاتورة الثابتة، ولا تُشترط ملكية المبنى من قِبل المشترك، لكنها تشترط موافقته، وسداد الفواتير بانتظام، وفي المواعيد المحدّدة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن مدة الاتفاقية سنة واحدة، تبدأ من تاريخ التوقيع عليها، وتُجدّد تلقائياً ما لم يقم أحد الطرفين بطلب إيقاف سريانها قبل انتهاء العقد.، علماً أن مراجعة قيمة الاستهلاك واحتساب الفرق بالزيادة أو النقصان تتم في نهاية كل عام.
يذكر أنه بإمكان المشترك التسجيل في الخدمة، عبر موقع الشركة الإلكتروني www.se.com.sa، أو من خلال تطبيق الكهرباء ALKAHRABA أو عبر الرقم الموحد (920001100).