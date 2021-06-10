تعرف على الخطوات التي يجب اتخاذها من قبل جهات العمل لحماية العاملين من درجات الحرارة

أوضحت هيئة الصحة العامة “وقاية”، الخطوات التي يجب على جهات العمل اتخاذها لحماية الموظفين من درجات الحرارة العالية، والعمل تحت أشعة الشمس المباشرة.
وبيّنت أن تلك الخطوات تتضمن استخدام عمال إضافيين أو تكليف عدد أكبر من العمال بأداء المهام التي تتطلب جهداً بدنياً، إلى جانب توفير مياه باردة أو سوائل للعاملين.
وجاءت الخطوات التي ذكرتها الهيئة كالتالي:
ـ تحديد مواعيد القيام بأعمال الصيانة والإصلاح في المناطق الحارة في الأوقات الأكثر برودة.
ـ تحديد مواعيد القيام بالأعمال الحرارية في أوقات اليوم التي تنخفض خلالها درجات الحرارة.
ـ تمكين العاملين من التأقلم عن طريق التدرج الزمني لفترات تعرضهم للعمل في الطقس الحار.
ـ الحد من المتطلبات البدنية التي يتعين على العاملين تلبيتها.
ـ استخدام عمال إضافيين أو تكليف عدد أكبر من العمال بأداء المهام التي تتطلب جهداً بدنياً.
ـ توفير مياه باردة أو سوائل للعاملين وتجنب المشروبات التي تحتوي كميات كبيرة من السكر والكافيين، وتوفير فترات راحة لشرب المياه.
ـ توفير مناطق باردة للجلوس بها في فترات الراحة وتشجيع العاملين على أخذ فترات استراحة متفرقة على مدار ساعات العمل في أماكن مظللة وباردة. وفق “أخبار 24”.
ـ تشجيع العاملين على لبس أدوات الوقاية من الشمس كغطاء الرأس ونظارات الحماية للعينين والملابس ذات الألوان الفاتحة.
ـ الحد بقدر الإمكان من الإجهاد البدني وذلك بتوفير المعدات والأدوات الهندسية والكهربائية الكفيلة بذلك (على سبيل المثال: معدات رفع المواد الكهربائية).
ـ مراقبة العمال الذين يكونون عُرضة لخطر الإجهاد الحراري.
ـ تعيين مراقب للعاملين أثناء عملهم في بيئة الحرارة المرتفعة وتحت أشعة الشمس المباشرة لملاحظة أي أعراض أو علامات للمشاكل الصحية المرتبطة بدرجات الحرارة العالية.