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أخبار محلية > بالفيديو.. مُتخصص يوضح أسباب فشل بعض المشروعات الناشئة بالمملكة.. وينصح بهذا الأمر
10/06/2021   1:15 م

بالفيديو.. مُتخصص يوضح أسباب فشل بعض المشروعات الناشئة بالمملكة.. وينصح بهذا الأمر

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أوضح مُتخصص في إدارة المشاريع الاستراتيجية، بعض أسباب فشل المشاريع الناشئة بالمملكة، ناصحاً بتزويد الخبرة الشخصية قبل الدخول في إنشاء أي مشاريع.

وبيّن المُتخصص بإدارة المشاريع الاستراتيجية المهندس سلطان الجعيد، خلال إحدى حلقات برنامج “الراصد” على “الإخبارية”، أن أسباب فشل بعض المشروعات تتضمن عدم تقدير نطاق المشروع خاصة الميزانية والتكلفة ودراسة الجدوى، وتقدير مدى ملاءمة الموارد البشرية لإنجاح المشروع. وفق “أخبار 24”.

وأضاف الجعيد، أن الدراسة والتخصص وجمع الخبرات تُساهم في نجاح إدارة المشروعات، مشدداً على ضرورة أن يكون الشخص على دراية وعلم بالحوكمة والميزانية التي يتطلبها المشروع.

بالفيديو.. مُتخصص يوضح أسباب فشل بعض المشروعات الناشئة بالمملكة.. وينصح بهذا الأمر

أخبار محلية
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